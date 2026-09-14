Росіяни вночі 14 вересня 2026 року обстріляла Ізюм на Харківщині

Будинок в Ізюмі на Харківщині після обстрілу вночі 14 вересня 2026 року. Фото: Харківська ОВА

У ніч проти понеділка, 14 вересня, російські військові завдали ударів по Харківській області. Ізюм опинився під атакою керованих авіаційних бомб. Постраждали троє людей. Є руйнування.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Наслідки обстрілу міста Ізюм на Харківщині вночі 14 вересня

Травмувалися 56-річний чоловік, 34-річна жінка і двомісячна дитина. Атака зруйнувала чотири приватних домоволодіння, пошкодила п'ять приватних будинків і легкові автомобілі.

На місцях влучань працюють представники екстрених служб: медики, поліцейські, рятувальники.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомляв, що 11 вересня армія РФ обстріляла Харків. 32-річний чоловік загинув. Ще кілька людей зазнали поранень.

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Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав про обстріл Золочева на Харківщині 10 вересня. Загинув 45-річний чоловік. Зазнали травм 48-річний чоловік і його 76-річна мати.