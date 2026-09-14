Ночью 14 сентября 2026 года россияне обстреляли Изюм в Харьковской области

Дом в Изюме в Харьковской области после обстрела в ночь на 14 сентября 2026 года. Фото: Харьковская ОВА

В ночь на понедельник, 14 сентября, российские военные нанесли удары по Харьковской области. Изюм оказался под атакой управляемых авиационных бомб. Пострадали три человека. Есть разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новости.LIVE.

Реклама

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Последствия обстрела города Изюм на Харьковщине ночью 14 сентября

Травмировались 56-летний мужчина, 34-летняя женщина и двухмесячный ребенок. Атака разрушила четыре частных домовладения, повредила пять частных домов и легковые автомобили.

На местах попаданий работают представители экстренных служб: медики, полицейские, спасатели.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 11 сентября армия РФ обстреляла Харьков. Погиб 32-летний мужчина. Еще несколько человек получили ранения.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова писал об обстреле Золочева в Харьковской области 10 сентября. Погиб 45-летний мужчина. Получили травмы 48-летний мужчина и его 76-летняя мать.