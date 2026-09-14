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Главная Харьков РФ обстреляла Харьковщину: среди пострадавших — младенец

РФ обстреляла Харьковщину: среди пострадавших — младенец

Ua ru
14 сентября 2026 06:52
Ночью 14 сентября 2026 года россияне обстреляли Изюм в Харьковской области
Дом в Изюме в Харьковской области после обстрела в ночь на 14 сентября 2026 года. Фото: Харьковская ОВА

В ночь на понедельник, 14 сентября, российские военные нанесли удары по Харьковской области. Изюм оказался под атакой управляемых авиационных бомб. Пострадали три человека. Есть разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новости.LIVE.

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Ночью 14 сентября 2026 года армия РФ обстреляла Изюм на Харьковщине
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Последствия обстрела города Изюм на Харьковщине ночью 14 сентября

Травмировались 56-летний мужчина, 34-летняя женщина и двухмесячный ребенок. Атака разрушила четыре частных домовладения, повредила пять частных домов и легковые автомобили.

На местах попаданий работают представители экстренных служб: медики, полицейские, спасатели.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 11 сентября армия РФ обстреляла Харьков. Погиб 32-летний мужчина. Еще несколько человек получили ранения.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова писал об обстреле Золочева в Харьковской области 10 сентября. Погиб 45-летний мужчина. Получили травмы 48-летний мужчина и его 76-летняя мать.

Харьковская область обстрелы война в Украине авиабомба пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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