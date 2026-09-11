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Головна Харків Росія вдарила дронами по Харкову: є загиблий та поранені

Росія вдарила дронами по Харкову: є загиблий та поранені

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11 вересня 2026 22:23
Росія 11 вересня атакувала Харків дронами: загинув 32-річний чоловік
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 11 вересня, атакували Харків дронами. Влучання зафіксовано у Київському районі міста. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Харкова 11 вересня

Під атакою противника опинився Київський район. Згодом ворог завдав ще один удар поряд з попереднім. 

"За уточненою інформацією, в Київському районі внаслідок "прильоту" ворожого дрону загинув 32-річний чоловік", — розповів Синєгубов.

Наразі відомо про двох поранених.

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Дописи Терехова. Фото: скриншот
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Дописи Синєгубова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на командира 96-го окремого батальйону підтримки 3-го армійського корпусу Сергія Тіщенка, російські окупанти активізували застосування авіації проти Ізюма на Харківщині. Місто майже щоночі опиняється під ударами. Водночас українські військові посилюють захист ключових маршрутів від атак дронів і долучаються до відновлення пошкоджених комунікацій. 

Крім того, нещодавно Росія атакувала Харків та населені пункти області. Зокрема, внаслідок ударів загинув чоловік та є поранені. Зокрема, ворог бив по медичному закладу.

війна Харків вбивство обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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