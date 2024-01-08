РФ обстріляла промислові об'єкти Харкова, є постраждалі

Наслідки обстрілів Харкова. Фото (архівне): t.me/ihor_terekhov

Сьогодні зранку російські загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"Цього ранку ворог бив по промислових обʼєктах міста. Є пожежа та на цей час одна постраждала жінка", — йдеться у повідомленні.

Терехов зазначив, що пожежу вже ліквідовують рятувальники, а з пораненою жінкою працюють медики.

Напередодні в Харківській ОВА розповіли, що також є руйнуванні і місті Зміїв Чугуївського району. Там росіяни поцілили у приватний житловий будинок.

"Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет. Згодом мер Харкова Ігор Терехов заявив про вибухи в місті і можливі "прильоти".