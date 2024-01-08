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РФ обстріляла промислові об'єкти Харкова, є постраждалі

8 січня 2024 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
РФ обстріляла промислові об'єкти Харкова, є постраждалі
Наслідки обстрілів Харкова. Фото (архівне): t.me/ihor_terekhov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку російські загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"Цього ранку ворог бив по промислових обʼєктах міста. Є пожежа та на цей час одна постраждала жінка", — йдеться у повідомленні. 

Терехов зазначив, що пожежу вже ліквідовують рятувальники, а з пораненою жінкою працюють медики. 

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Напередодні  в Харківській ОВА розповіли, що також є руйнуванні і місті Зміїв Чугуївського району. Там росіяни поцілили у приватний житловий будинок. 

"Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет.  Згодом мер Харкова Ігор Терехов заявив про вибухи в місті і можливі "прильоти".

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