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РФ обстреляла промышленные объекты Харькова, есть пострадавшие

8 января 2024 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ обстреляла промышленные объекты Харькова, есть пострадавшие
Последствия обстрела Харькова. Фото (архивное): t.me/ihor_terekhov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром российские захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"В это утро враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и в настоящее время одна пострадала женщина", — говорится в сообщении.

Терехов отметил, что пожар уже ликвидируют спасатели, а с раненой женщиной работают медики.

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Накануне в Харьковской ОВА рассказали, что также разрушены и в городе Змиев Чугуевского района. Там россияне попали в частный жилой дом.

"Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня около 06:43 в Украине началась воздушная тревога из-за запусков вражеских ракет. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе и возможных "прилетах".

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