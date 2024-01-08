РФ обстреляла промышленные объекты Харькова, есть пострадавшие
Сегодня утром российские захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Обстрелы Харькова 8 января
"В это утро враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и в настоящее время одна пострадала женщина", — говорится в сообщении.
Терехов отметил, что пожар уже ликвидируют спасатели, а с раненой женщиной работают медики.
Накануне в Харьковской ОВА рассказали, что также разрушены и в городе Змиев Чугуевского района. Там россияне попали в частный жилой дом.
"Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня около 06:43 в Украине началась воздушная тревога из-за запусков вражеских ракет. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе и возможных "прилетах".
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