Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків РФ обстрілювала Харків з відстані 2 км — деталі від Терехова

РФ обстрілювала Харків з відстані 2 км — деталі від Терехова

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 10:12
Оновлено: 10:37
Терехов розповів про перші дні війни — що було з Харковом
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

На початку повномасштабного вторгнення російські війська були на підступах до Харкова. Ворог обстрілював Північну Салтівку з відстані близько два кілометри.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Перші дні війни в Харкові

Терехов розповів, що з лютого 2022 року практично всі райони Харкова перебували під обстріли. За його словами ворожі атаки тривають і зараз. 

"Що стосується Північної Салтівки — ворог стояв поряд, приблизно за два кілометри від цього місця, і цілеспрямовано обстрілював район. Тут були будинки, які ми вже знесли. Інші — відбудували майже повністю, і люди повернуться жити", — сказав міський голова. 

Він додав, що зараз частина зруйнованих будинків вже відновлена, але є інші локації, на яких досі тривають роботи. 

Нагадаємо, 24 листопада Терехов заявив про масштабні руйнування медзакладів Харкова. За його словами, це поставило під загрозу стабільність роботи лікарень та поліклінік.

Крім того, 25 листопада російські окупанти атакували підстанцію "Харківобленерго". Наразі воду в місті подають за графіком. 

обстріли Ігор Терехов війна в Україні Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації