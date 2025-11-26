Терехов розповів про перші дні війни — що було з Харковом

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

На початку повномасштабного вторгнення російські війська були на підступах до Харкова. Ворог обстрілював Північну Салтівку з відстані близько два кілометри.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю Новини.LIVE.

Перші дні війни в Харкові

Терехов розповів, що з лютого 2022 року практично всі райони Харкова перебували під обстріли. За його словами ворожі атаки тривають і зараз.

"Що стосується Північної Салтівки — ворог стояв поряд, приблизно за два кілометри від цього місця, і цілеспрямовано обстрілював район. Тут були будинки, які ми вже знесли. Інші — відбудували майже повністю, і люди повернуться жити", — сказав міський голова.

Він додав, що зараз частина зруйнованих будинків вже відновлена, але є інші локації, на яких досі тривають роботи.

Нагадаємо, 24 листопада Терехов заявив про масштабні руйнування медзакладів Харкова. За його словами, це поставило під загрозу стабільність роботи лікарень та поліклінік.

Крім того, 25 листопада російські окупанти атакували підстанцію "Харківобленерго". Наразі воду в місті подають за графіком.