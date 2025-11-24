Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов заявив про масштабні руйнування медзакладів Харкова

Терехов заявив про масштабні руйнування медзакладів Харкова

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 21:49
Оновлено: 21:49
Пошкодження медзакладів Харкова та кадровий дефіцит: що заявив Терехов
Ігор Терехов. Фото ілюстративне: Терехов/Telegram

Майже весь медичний сектор Харкова зазнав суттєвих руйнувань унаслідок російських ударів, що поставило під загрозу стабільність роботи лікарень та поліклінік. Міська влада визнає, що поряд із відбудовою інфраструктури доводиться шукати способи повернення фахівців, які вимушено залишили місто.

Про це повідомила Асоціація прифронтових міст і громад.

Реклама
Читайте також:

Стан медичної інфраструктури Харкова

Близько 80% лікарень та поліклінік Харкова зазнали пошкоджень із початку повномасштабної війни, і частина будівель потребує значного ремонту, заявив міський голова Ігор Терехов. Під час форуму "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка", який організувала Асоціація прифронтових міст і громад спільно з Дніпропетровською ОВА, Терехов повідомив, що чотири медичні установи Харкова взагалі втратили можливість відновлення.

Він наголосив, що відбудова сектору охорони здоров’я є одним із найскладніших напрямів для міста. Окрім руйнувань, серйозним викликом стала нестача медичних кадрів, оскільки значна кількість харків'ян була змушена виїхати через небезпеку. За словами міського голови, повернення цих фахівців є ключовим завданням для подальшої стабільної роботи системи охорони здоров’я. 

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська завдали потужних ударів по Харкову та області, внаслідок яких загинули четверо людей і ще 14 були поранені.

Раніше ми також інформували, що Ігор Терехов розповів про  відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів.

Харків лікарні Ігор Терехов форум медицина
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації