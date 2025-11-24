Пошкодження медзакладів Харкова та кадровий дефіцит: що заявив Терехов

Ігор Терехов. Фото ілюстративне: Терехов/Telegram

Майже весь медичний сектор Харкова зазнав суттєвих руйнувань унаслідок російських ударів, що поставило під загрозу стабільність роботи лікарень та поліклінік. Міська влада визнає, що поряд із відбудовою інфраструктури доводиться шукати способи повернення фахівців, які вимушено залишили місто.

Про це повідомила Асоціація прифронтових міст і громад.

Стан медичної інфраструктури Харкова

Близько 80% лікарень та поліклінік Харкова зазнали пошкоджень із початку повномасштабної війни, і частина будівель потребує значного ремонту, заявив міський голова Ігор Терехов. Під час форуму "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка", який організувала Асоціація прифронтових міст і громад спільно з Дніпропетровською ОВА, Терехов повідомив, що чотири медичні установи Харкова взагалі втратили можливість відновлення.

Він наголосив, що відбудова сектору охорони здоров’я є одним із найскладніших напрямів для міста. Окрім руйнувань, серйозним викликом стала нестача медичних кадрів, оскільки значна кількість харків'ян була змушена виїхати через небезпеку. За словами міського голови, повернення цих фахівців є ключовим завданням для подальшої стабільної роботи системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська завдали потужних ударів по Харкову та області, внаслідок яких загинули четверо людей і ще 14 були поранені.

Раніше ми також інформували, що Ігор Терехов розповів про відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів.