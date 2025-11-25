Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Воду у Харкові подають за графіком — росіяни знищили підстанцію

Воду у Харкові подають за графіком — росіяни знищили підстанцію

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 16:58
Оновлено: 16:58
РФ атакувала підстанцію Харківобленерго — як подають воду
Люди набирають воду. Фото ілюстративне: УНІАН

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти атакували підстанцію "Харківобленерго". За його словами, наразі воду подають за графіком.

Про це Ігор Терехов повідомив у коментарі журналістам у вівторок, 25 листопада.

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала підстанцію "Харківобленерго"

Терехов повідомив, що вночі загарбники запустили 20 ударних дронів типу Shahed, які атакували трансформаторну підстанцію. Місто перейшло на власні схеми живлення. Наразі воду подають по графіку. 

"Це система "енергетичного острова", яку ми створювали раніше. Комунальні служби безперервно працюють над відновленням водопостачання після пошкодження енергооб’єкта", — зазначив мер Харкова.

За його словами, зараз близько 60% харківʼян з водою, а у декількох районах введено тимчасові обмеження та знижений тиск через ремонтні роботи.

Нагадаємо, Терехов повідомив, що майже весь медичний сектор Харкова зазнав пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

А 23 листопада загарбники масовано атакували Харків, внаслідок чого загинули четверо людей. У поліції показали наслідки.

війна Харків обстріли вода Ігор Терехов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації