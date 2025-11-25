РФ атакувала підстанцію Харківобленерго — як подають воду

Люди набирають воду. Фото ілюстративне: УНІАН

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти атакували підстанцію "Харківобленерго". За його словами, наразі воду подають за графіком.

Про це Ігор Терехов повідомив у коментарі журналістам у вівторок, 25 листопада.

Росія атакувала підстанцію "Харківобленерго"

Терехов повідомив, що вночі загарбники запустили 20 ударних дронів типу Shahed, які атакували трансформаторну підстанцію. Місто перейшло на власні схеми живлення. Наразі воду подають по графіку.

"Це система "енергетичного острова", яку ми створювали раніше. Комунальні служби безперервно працюють над відновленням водопостачання після пошкодження енергооб’єкта", — зазначив мер Харкова.

За його словами, зараз близько 60% харківʼян з водою, а у декількох районах введено тимчасові обмеження та знижений тиск через ремонтні роботи.

Нагадаємо, Терехов повідомив, що майже весь медичний сектор Харкова зазнав пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

А 23 листопада загарбники масовано атакували Харків, внаслідок чого загинули четверо людей. У поліції показали наслідки.