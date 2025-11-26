Терехов рассказал о первых днях войны — что было с Харьковом

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

В начале полномасштабного вторжения российские войска были на подступах к Харькову. Враг обстреливал Северную Салтовку с расстояния около двух километров.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Первые дни войны в Харькове

Терехов рассказал, что с февраля 2022 года практически все районы Харькова находились под обстрелами. По его словам вражеские атаки продолжаются и сейчас.

"Что касается Северной Салтовки — враг стоял рядом, примерно в двух километрах от этого места, и целенаправленно обстреливал район. Здесь были дома, которые мы уже снесли. Другие — отстроили почти полностью, и люди вернутся жить", — сказал городской голова.

Он добавил, что сейчас часть разрушенных домов уже восстановлена, но есть другие локации, на которых до сих пор продолжаются работы.

Напомним, 24 ноября Терехов заявил о масштабных разрушениях медучреждений Харькова. По его словам, это поставило под угрозу стабильность работы больниц и поликлиник.

Кроме того, 25 ноября российские оккупанты атаковали подстанцию "Харьковоблэнерго". Сейчас воду в городе подают по графику.