Вовчанський напрямок: як РФ атакує позиції дронами

Військові на фронті. Ілюстративне фото: Новини.LIVЕ

На Харківщині російські війська продовжують тиснути на Вовчанському напрямку. Для атак вони дедалі більше покладаються на безпілотники, тоді як бронетехніку використовують значно рідше. Росіяни також застосовують тактику випаленої землі, знищуючи ліси та посадки.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів позивний "Вікінг", головний сержант роти БпАК 1-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр.

Постійні атаки

За словами військового, росіяни намагаються просунутися в районі Куп’янська та Вовчанська, щоб надалі вийти на підконтрольну Україні територію. Водночас великі штурмові колони на цій ділянці використовують рідко. Російська піхота переважно рухається невеликими групами.

"Якщо раніше потрібно було захопити населений пункт, завести туди військових, закріпитися і відбивати контратаки, то зараз деякі населені пункти просто контролюються необмеженою кількістю FPV та бомбардувальників. Вони не дають закріпитися будь-яким військам", — розповів "Вікінг".

Він зазначив, що на окремих ділянках утворилася своєрідна зона, куди обидві сторони не можуть повноцінно зайти через постійні удари дронами та артилерією. Росіяни при цьому продовжують відправляти невеликі групи піхоти.

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Фланги біля Вовчанська

Підрозділ "Вікінга" працює на Вовчанському напрямку. Його завдання — не допустити, щоб російські військові обійшли українські позиції з флангів та спробували замкнути їх у кільце. Сам Вовчанськ майже повністю зруйнований, але українські військові продовжують перебувати в районі міста. За словами військового, росіяни намагаються накопичувати невеликі групи в лісистій та болотистій місцевості.

"Ми конкретно не допускаємо обходи зі сторони Вовчанська. Саме місто вже знищене повністю, але наші військові там ще присутні. Щоб уберегти наших хлопців, ми охороняємо підступи з флангів", — пояснив "Вікінг".

Він додав, що на цій ділянці через особливості місцевості техніку використовують рідко. Російські військові переважно намагаються просуватися невеликими піхотними групами та закріплюватися там, де це можливо.

Випалена земля

Окремо "Вікінг" розповів про застосування росіянами тактики випаленої землі. За його словами, окупанти використовують запалювальні суміші, щоб підпалювати ліси та посадки. Це не лише спричиняє пожежі, а й допомагає росіянам намагатися виявити українські позиції та маршрути пересування військових.

"Вони випалюють ліси, випалюють посадки, випалюють прилеглі до сіл землі. Намагаються цим самим демаскувати наші позиції та стежки, якими хлопці заходять", — зазначив військовий.

За його словами, основною загрозою залишаються FPV-дрони. Російські безпілотники можуть залітати в ліс і шукати цілі. Якщо ціль не знаходять, окупанти іноді використовують дрони для підпалів.

Техніка під загрозою

Використання наземного транспорту на цій ділянці фронту залишається ризикованим. Дороги заміновані, пошкоджені та перебувають під постійним наглядом безпілотників. Тому багі та інший легкий транспорт використовують переважно для швидкої ротації або евакуації. Для доставки боєприпасів дедалі частіше застосовують наземні роботизовані комплекси та великі безпілотники.

"Ми намагаємося закидати великими дронами, бомберами своїм хлопцям провізію, паливо, воду, щоб менше було виявлення і щоб своїми діями не показувати, де сидять наші хлопці", — пояснив "Вікінг".

Як повідомляли Новини.LIVE, паливна криза в Росії поки не призвела до зупинки бойової техніки на фронті. Водночас російські війська постійно змінюють тактику та дедалі частіше використовують малі групи піхоти. Окремою загрозою залишаються реактивні "Шахеди", які можуть змінювати маршрут під час польоту.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують запустити експериментальний проєкт для захисту міста від FPV-дронів на оптоволоконному керуванні. Небезпека таких атак уже поширюється не лише на окремі райони, а й на інші частини міста. Паралельно область посилює захист медиків, які працюють під обстрілами.