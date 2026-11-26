Музей ХАИ. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Харькове в четверг, 26 ноября, дрон РФ попал в главный корпус Харьковского авиационного института. В результате обстрела пострадали четверо сотрудников учебного заведения, их госпитализировали медики.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Какие повреждения получил Харьковский авиационный институт

Российский дрон попал в музей Харьковского авиационного института, расположенный на третьем этаже главного учебного корпуса. После удара пожар распространился на два этажа здания. В учебном корпусе разрушена часть стен и перекрытий, поврежден выставочный зал и выбиты окна в аудиториях. В настоящее время оцениваются масштабы ущерба. Несмотря на атаку, ХАИ продолжает учебный процесс в смешанном формате.

Разрушенный корпус ХАИ. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Разрушения в ХАИ в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Библиотека ХАИ. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Разрушения в институте. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Мы писали, что в Министерстве образования и науки отреагировали на атаку российского дрона по главному корпусу Харьковского авиационного института в четверг, 26 ноября. В ведомстве подчеркнули, что удар по учебному корпусу является очередным проявлением российского террора против гражданского населения.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о российской атаке на город 26 ноября. Под ударом оказались несколько районов, в результате обстрела погибла пожилая женщина.