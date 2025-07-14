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Головна Харків РФ вбила людину на Харківщині — фото наслідків атаки

РФ вбила людину на Харківщині — фото наслідків атаки

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 16:19
РФ дронами атакувала Харківщину — загинула людина
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

У понеділок, 14 липня, близько 12:00 російські війська безпілотниками атакували Златопіль Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, також відомо про 10 поранених.

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Атака РФ на Харківщину — що відомо про наслідки

За даними слідства, 14 липня орієнтовно о 12:00 два російські БпЛА, попередньо типу "Герань-2", вдарили по м. Златопіль Харківської області.

Внаслідок ворожих ударів загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми. 

Також пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі.

Атака РФ на Харків
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що у понеділок вдень, 14 липня, у Харкові пролунали потужні вибухи.

Раніше ми інформували, що 14 липня російська армія вчергове атакувала Харків безпілотниками.

Харківська область обстріли війна в Україні поранення загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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