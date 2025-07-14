РФ дронами атакувала Харківщину — загинула людина

РФ вбила людину на Харківщині — фото наслідків атаки
У понеділок, 14 липня, близько 12:00 російські війська безпілотниками атакували Златопіль Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, також відомо про 10 поранених.
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.
Атака РФ на Харківщину — що відомо про наслідки
За даними слідства, 14 липня орієнтовно о 12:00 два російські БпЛА, попередньо типу "Герань-2", вдарили по м. Златопіль Харківської області.
Внаслідок ворожих ударів загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми.
Також пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі.
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що у понеділок вдень, 14 липня, у Харкові пролунали потужні вибухи.
Раніше ми інформували, що 14 липня російська армія вчергове атакувала Харків безпілотниками.
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