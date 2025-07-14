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Главная Харьков РФ убила человека на Харьковщине — фото последствий атаки

РФ убила человека на Харьковщине — фото последствий атаки

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 16:19
РФ дронами атаковала Харьковскую область — погиб человек
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

В понедельник, 14 июля, около 12:00 российские войска беспилотниками атаковали Златополь Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также известно о 10 раненых.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

Атака РФ на Харьковскую область — что известно о последствиях

По данным следствия, 14 июля ориентировочно в 12:00 два российских БпЛА, предварительно типа "Герань-2", ударили по г. Златополь Харьковской области.

В результате вражеских ударов погибла 57-летняя женщина. Еще десять человек, среди которых 13-летняя девочка, получили ранения и травмы.

Также повреждены котельная, жилые дома, хозяйственные помещения, административное здание и автомобили.

Атака РФ на Харків
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в понедельник днем, 14 июля, в Харькове прогремели мощные взрывы.

Ранее мы информировали, что 14 июля российская армия в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками.

Харьковская область обстрелы война в Украине ранение погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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