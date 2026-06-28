РФ вдарила КАБом по Харківщині: знищено посіви та електромережі

Знищене поле з кукурудзою. Фото: Ізюмська МВА

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська в ніч проти 28 червня завдали удару керованою авіабомбою по Ізюмській громаді Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, високовольтну лінію електропередач та знищено частину посівів кукурудзи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Ізюмську МВА.

Вирва від влучання КАБом. Фото: Ізюмська МВА

Знищені посіви та пошкоджені електромережі

За попередньою інформацією МВА, близько 02:45 окупанти скинули керовану авіаційну бомбу поблизу села Бригадирівка Ізюмської територіальної громади. Боєприпас вибухнув за межами населеного пункту на відкритій місцевості. Унаслідок удару знищено близько 0,5 гектара посівів кукурудзи. Також обірвано дроти високовольтної лінії електропередач.

Людина тримає уламки КАБа. Фото: Ізюмська МВА

Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджено скління та покрівлі кількох приватних будинків, розташованих неподалік місця влучання. Наразі фахівці продовжують обстежувати територію та встановлювати повний масштаб руйнувань. За попередніми даними, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав.

Обстріл Харкова 28 червня

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, вранці 28 червня російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Дрон влучив у фасад багатоповерхового будинку в Київському районі на рівні десятого поверху. Було пошкоджено вікна, а 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. На місці працюють екстрені служби.

Атака на Харківщину

Також Новини.LIVE писали, що вночі 28 червня російські війська атакували дві автозаправні станції на території Наталинської громади Берестинського району. За попередніми даними прокуратури, окупанти застосували ударні безпілотники типу "Герань-2". Після влучань на обох АЗС виникли пожежі.

На одній із заправок вогнем пошкоджено п'ять транспортних засобів. Під час атаки на іншу АЗС поранення отримав 68-річний водій вантажівки, який перебував у автомобілі. Також пошкоджено ще два транспортні засоби.

Крім того, напередодні російські окупанти завдали масованих ударів по виробничих об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині та Полтавщині. Під час однієї з атак був пошкоджений вахтовий автобус, який перевозив працівників підприємства.