РФ атакувала АЗС у Харкові — Терехов повідомив про загиблого

Ліквідація наслідків атаки. Фото ілюстративне: ДСНС

У Харкові внаслідок ворожого удару сталося влучання в автозаправну станцію у Слобідському районі. На місці спалахнула пожежа, яку наразі ліквідовують відповідні служби.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Внаслідок удару на території АЗС спалахнула пожежа

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі. Згодом він уточнив, що через удар по АЗС загинула одна людина.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби. Наслідки російської атаки та точна кількість постраждалих уточнюються.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 серпня російські війська здійснили чергову серію атак на Харків, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок ворожих прильотів пошкоджено приватні будинки, торговельний центр, адміністративну будівлю та автомобілі. Також серед мирних жителів є постраждалі, яким знадобилася медична допомога.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 27 серпня російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Ворожий дрон влучив у балкон одного з житлових будинків міста.