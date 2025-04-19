Обстріл Харкова 19 квітня — дрон прилетів по приватному сектору

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 19 квітня, над Харковом було чути звук безпілотника. Згодом стало відомо про приліт в місті.

Про це повідомляє Новини.LIVE і мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

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Звук дрону було чути приблизно о 03:45. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали фіксацію БпЛА зі сходу у напрямку міста. Згодом стався приліт.

"Зафіксовано "приліт" "шахеду" по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюються", — написав Терехов о 03:54.

Нагадаємо, що вчора зранку, 18 квітня, росіяни атакували Харків балістичними ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено багато будинків, крім того, постраждали 113 людей.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський показав кадри ліквідації наслідків атаки у Харкові.