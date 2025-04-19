Обстрел Харькова 19 апреля — дрон прилетел по частному сектору

РФ ударила по Харькову "шахедом" — что известно
В ночь на 19 апреля, над Харьковом был слышен звук беспилотника. Впоследствии стало известно о прилете в городе.
Об этом сообщает Новини.LIVE и мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Атака на Харьков в ночь на 19 апреля
Звук дрона был слышен примерно в 03:45. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали фиксацию БпЛА с востока в направлении города. Впоследствии произошел прилет.
"Зафиксирован "прилет" "шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняются",— написал Терехов в 03:54.
Напомним, что вчера утром, 18 апреля, россияне атаковали Харьков баллистическими ракетами. В результате атаки было повреждено много домов, кроме того, пострадали 113 человек.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский показал кадры ликвидации последствий атаки в Харькове.
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