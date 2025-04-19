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РФ ударила по Харькову "шахедом" — что известно

19 апреля 2025 04:09
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Харькова 19 апреля — дрон прилетел по частному сектору
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 19 апреля, над Харьковом был слышен звук беспилотника. Впоследствии стало известно о прилете в городе.

Об этом сообщает Новини.LIVE и мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

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Звук дрона был слышен примерно в 03:45. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали фиксацию БпЛА с востока в направлении города. Впоследствии произошел прилет.

"Зафиксирован "прилет" "шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняются",— написал Терехов в 03:54.

Напомним, что вчера утром, 18 апреля, россияне атаковали Харьков баллистическими ракетами. В результате атаки было повреждено много домов, кроме того, пострадали 113 человек.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский показал кадры ликвидации последствий атаки в Харькове.

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