Обстрел Харькова 19 апреля — дрон прилетел по частному сектору

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 19 апреля, над Харьковом был слышен звук беспилотника. Впоследствии стало известно о прилете в городе.

Об этом сообщает Новини.LIVE и мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

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Атака на Харьков в ночь на 19 апреля

Звук дрона был слышен примерно в 03:45. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали фиксацию БпЛА с востока в направлении города. Впоследствии произошел прилет.

"Зафиксирован "прилет" "шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняются",— написал Терехов в 03:54.

Напомним, что вчера утром, 18 апреля, россияне атаковали Харьков баллистическими ракетами. В результате атаки было повреждено много домов, кроме того, пострадали 113 человек.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский показал кадры ликвидации последствий атаки в Харькове.