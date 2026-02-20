Обстріл Харкова 20 лютого - пошкоджені будинки та горять авто

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти під ранок п'ятниці, 20 лютого, завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу у висотках вибиті вікна, а також спалахнули автівки.

Про це у соцмережах повідомляють мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перші наслідки атаки РФ по Харкову 20 лютого

"За інформацією нашого Ситуаційного центру, внаслідок удару по Слобідському району вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Даних про постраждалих наразі не надходило", — поінформував Терехов.

Він додав, що усі комунальні служби наразі вже включилися у роботу, щоб ліквідувати наслідки удару.

Також незадовго до цього Синєгубов писав, що внаслідок обстрілу спалахнули два автомобілі.

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків та область. Зокрема, в ніч проти 19 лютого ворог завдав удару по Лозовій, внаслідок чого було знеструмлено котельню, а тисячі людей залишилися без тепла.

Окрім того, 17 та 18 лютого ворог атакував кілька громад Харківщини. Внаслідок обстрілу загинула цивільна жінка, а також були зафіксовані зруйновані будинки та авто.