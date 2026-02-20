Обстрел Харькова 20 февраля - повреждены дома и горят авто

Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты под утро пятницы, 20 февраля, нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела в высотках выбиты окна, а также загорелись машины.

Об этом в соцсетях сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Харькову 20 февраля

"По информации нашего Ситуационного центра, в результате удара по Слободскому району выбиты окна в нескольких многоэтажках. Данных о пострадавших пока не поступало", — сообщил Терехов.

Он добавил, что все коммунальные службы сейчас уже включились в работу, чтобы ликвидировать последствия удара.

Также незадолго до этого Синегубов писал, что в результате обстрела вспыхнули два автомобиля.

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков и область. В частности, в ночь на 19 февраля враг нанес удар по Лозовой, в результате чего была обесточена котельная, а тысячи людей остались без тепла.

Кроме того, 17 и 18 февраля враг атаковал несколько громад Харьковщины. В результате обстрела погибла гражданская женщина, а также были зафиксированы разрушенные дома и авто.