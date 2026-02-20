Обстрел Харькова 20 февраля - повреждены дома и горят авто

РФ ударила ракетой по Харькову — выбиты окна в домах, загорелись авто
Российские оккупанты под утро пятницы, 20 февраля, нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела в высотках выбиты окна, а также загорелись машины.
Об этом в соцсетях сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Первые последствия атаки РФ по Харькову 20 февраля
"По информации нашего Ситуационного центра, в результате удара по Слободскому району выбиты окна в нескольких многоэтажках. Данных о пострадавших пока не поступало", — сообщил Терехов.
Он добавил, что все коммунальные службы сейчас уже включились в работу, чтобы ликвидировать последствия удара.
Также незадолго до этого Синегубов писал, что в результате обстрела вспыхнули два автомобиля.
Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков и область. В частности, в ночь на 19 февраля враг нанес удар по Лозовой, в результате чего была обесточена котельная, а тысячи людей остались без тепла.
Кроме того, 17 и 18 февраля враг атаковал несколько громад Харьковщины. В результате обстрела погибла гражданская женщина, а также были зафиксированы разрушенные дома и авто.
