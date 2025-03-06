В 57-й бригаде проинформировали о ситуации в Волчанске

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Командование объединенных сил ВСУ

Российские войска продолжают осуществлять штурмовые действия в городе Волчанск Харьковской области. При этом они применяют тактику выжженной земли.

Об этом заявил офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Історик" в эфире "Ми Україна".

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Ситуация в Волчанске

По словам военного, в зоне ответственности его бригады российская армия не оставляет попыток достичь тактического успеха в Волчанске и в его окрестностях.

В частности, враг продолжает применять тактику выжженной земли. Он массово использует артиллерию, в частности, ствольную и РСЗО", — сказал он.

Офицер отметил, что также оккупанты все чаще используют дроны на оптоволокне, что приносит украинским военным некоторые проблемы. Но защитники пытаются эффективно этому противодействовать.

"В целом враг продолжает проводить тактику штурмовых действий малыми пехотными группами, пытаясь выбить Силы обороны с позиций, но на сегодня эти попытки безуспешны", — добавил он.

Напомним, российская авиация обстреляла поселок Слатино Харьковской области, в результате чего погибли люди.

Также мы писали, что в конце февраля оккупанты атаковали Харьковскую область с помощью беспилотников.