Росія атакувала багатоквартирний будинок у Харкові 4 жовтня: Ігор Терехов заявив про двох загиблих

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Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що росіяни завдали удару баражуючим боєприпасом "Бандероль" по багатоквартирному будинку в Харкові в неділю ввечері 4 жовтня. За словами міського голови, попередньо загинули двоє людей, також кілька зазнало поранень. На місце влучання вже прямують екстрені служби.

Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram, перед Новини.LIVE.

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