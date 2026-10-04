Росія атакувала багатоквартирний будинок у Харкові 4 жовтня: Ігор Терехов заявив про двох загиблих

РФ влучила "Бандероллю" в будинок: Терехов повідомив про загиблих
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4 жовтня 2026 23:16
термінова новина
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що росіяни завдали удару баражуючим боєприпасом "Бандероль" по багатоквартирному будинку в Харкові в неділю ввечері 4 жовтня. За словами міського голови, попередньо загинули двоє людей, також кілька зазнало поранень. На місце влучання вже прямують екстрені служби.
Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram, перед Новини.LIVE.
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