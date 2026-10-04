Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків РФ влучила "Бандероллю" в будинок: Терехов повідомив про загиблих

РФ влучила "Бандероллю" в будинок: Терехов повідомив про загиблих

Ua ru
4 жовтня 2026 23:16
Росія атакувала багатоквартирний будинок у Харкові 4 жовтня: Ігор Терехов заявив про двох загиблих
термінова новина

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що росіяни завдали удару баражуючим боєприпасом "Бандероль" по багатоквартирному будинку в Харкові в неділю ввечері 4 жовтня. За словами міського голови, попередньо загинули двоє людей, також кілька зазнало поранень. На місце влучання вже прямують екстрені служби.

Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram, перед Новини.LIVE.

Реклама

Новина доповнюється... 

Читайте також:
Бандероль
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації