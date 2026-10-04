4 октября Россия обстреляла многоквартирный дом в Харькове: Игорь Терехов сообщил о двух погибших

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне нанесли удар баражирующим боеприпасом «Бандероль» по многоквартирному дому в Харькове в воскресенье вечером, 4 октября. По словам мэра, по предварительным данным, погибли два человека, также несколько человек получили ранения. На место попадания уже направляются экстренные службы.

Об этом Игорь Терехов сообщил в Telegram, как передает «Новости.LIVE».

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