Росія вночі 4 жовтня атакувала Ізюм: пошкоджені будинки та підприємство

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Ізюмської міської військової адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Ізюма 4 жовтня

Російські удари зафіксовані в районі Поворотки. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження. Крім того, сталася пожежа на території непрацюючого підприємства. Також постраждали приватні будинки.

"На даний час інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні.

Допис Ізюмської МВА. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 3 жовтня російські окупанти атакували Харківщину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, також є поранені.

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Крім того, загарбники завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілі у Дергачівській громаді Харківської області. Окупанти поранили чотирьох людей.