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РФ завдала близько 10 ударів "шахедами" по Харкову — відомі наслідки атаки

3 листопада 2023 04:13
оновлено: 04:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Обстріл Харкова 3 листопада — що відомо про наслідки
Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що Росія обстріляла Харків за допомогою безпілотників в ніч проти 3 листопада. За його словами, ворог завдав близько 10 ударів по місту та області.  

Про це повідомляє Суспільне

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Що відомо про наслідки нічного обстрілу Харкова

Зазначається, що внаслідок обстрілів безпілотниками типу "Shahed" є пошкодження житлових будинків, навчального закладу та авто в Основ'янському та Шевченківському районах Харкова.

Наслідки нічного обстрілу Харкова 3 листопада
Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків

"Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали", — розповів Чубенко.

Наслідки нічного обстрілу Харкова 3 листопада
Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків
Наслідки нічного обстрілу Харкова 3 листопада
Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків

Також він додав, що станом на 03:15, не надходила інформація про загиблих чи травмованих.

Наслідки нічного обстрілу Харкова 3 листопада
Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків
Наслідки нічного обстрілу Харкова 3 листопада
Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків

Вибухи в Харкові 3 листопада

Нагадаємо, що в Харкові сьогодні, 3 листопада, близько 00:40 лунали вибухи. В області була загроза атаки БпЛА.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є влучання. За його словами, постраждали цивільні об'єкти в одному з районів міста, де зайнялась пожежа.

Про влучання в одному з населених пунктів Харківського району повідомив також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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