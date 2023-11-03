Обстріл Харкова 3 листопада — що відомо про наслідки

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що Росія обстріляла Харків за допомогою безпілотників в ніч проти 3 листопада. За його словами, ворог завдав близько 10 ударів по місту та області.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Що відомо про наслідки нічного обстрілу Харкова

Зазначається, що внаслідок обстрілів безпілотниками типу "Shahed" є пошкодження житлових будинків, навчального закладу та авто в Основ'янському та Шевченківському районах Харкова.

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків

"Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали", — розповів Чубенко.

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків

Також він додав, що станом на 03:15, не надходила інформація про загиблих чи травмованих.

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: Суспільне Харків

Вибухи в Харкові 3 листопада

Нагадаємо, що в Харкові сьогодні, 3 листопада, близько 00:40 лунали вибухи. В області була загроза атаки БпЛА.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є влучання. За його словами, постраждали цивільні об'єкти в одному з районів міста, де зайнялась пожежа.

Про влучання в одному з населених пунктів Харківського району повідомив також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.