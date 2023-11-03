Обстрел Харькова 3 ноября — что известно о последствиях

Последствия ночного обстрела Харькова. Фото: Суспільне Харків

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что Россия обстреляла Харьков с помощью беспилотников в ночь на 3 ноября. По его словам, враг нанес около 10 ударов по городу и области.

Об этом сообщает Суспільне.

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Отмечается, что в результате обстрелов беспилотниками типа "Shahed" есть повреждения жилых домов, учебного заведения и авто в Основянском и Шевченковском районах Харькова.

Последствия ночного обстрела Харькова. Фото: Суспільне Харків

Последствия ночного обстрела Харькова. Фото: Суспільне Харків

"В результате одного из попаданий занялась СТО: пылали гаражи и авто. Частично разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных Россией территорий. Сейчас спасатели разбирают завалы", — рассказал Чубенко.

Последствия ночного обстрела Харькова. Фото: Суспільне Харків

Последствия ночного обстрела Харькова. Фото: Суспільне Харків

Также он добавил, что по состоянию на 03:15 не поступала информация о погибших или травмированных.

Последствия ночного обстрела Харькова. Фото: Суспільне Харків

Взрывы в Харькове 3 ноября

Напомним, что в Харькове сегодня, 3 ноября, около 00:40 раздавались взрывы. В области находилась угроза атаки БпЛА.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть попадания. По его словам, пострадали гражданские объекты в одном из районов города, где загорелся пожар.

О попадании в один из населенных пунктов Харьковского района сообщил также глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.