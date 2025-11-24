Обстрел Харькова 23 ноября - 4 человека погибли, 17 пострадали

Поврежденные авто в результате удара РФ. Фото: Telegram главы ОВА Олега Синегубова

Российские оккупанты вечером, 23 ноября, массированно атаковали Харьков дронами. По городу нанесено 16 ударов, а количество погибших возросло до 4.

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия атаки РФ по Харькову 23 ноября

"По предварительной информации, в целом оккупанты нанесли 16 ударов. Зафиксировано попадание по частным домовладениям, разрушены дома... Делаем подомовой обход, поскольку разрушения достаточно значительные", — написал Синегубов.

Поврежденный дом и авто в Харькове. Фото: Telegram главы ОГА Олега Синегубова

Он уточнил, что предварительно, РФ ударила по Шевченковскому и Салтовскому районам.

Также Синегубов проинформировал написал, что из-за вражеской атаки погибли уже 4 человека и еще 13 пострадали.

"Среди пострадавших — двое детей: 12-летний мальчик, который получил ранение стеклом, и 11-летняя девочка — она испытала сильный стресс. К сожалению, три человека погибли: 61-летняя и 41-летняя женщины и 55-летний мужчина... Стало известно о еще одной погибшей 69-летней женщине", — проинформировал глава ОГА.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов писал, что в городе уже 17 пострадавших.

Медики забирают пострадавшего человека. Фото: Telegram главы ОГА Олега Синегубова

Напомним, что в ночь на 19 ноября РФ тоже массированно атаковала Харьков дронами. Враг повредил здания и автомобили.

Кроме того, мы писали, что в ту же ночь россияне разрушили в Харькове супермаркет "Сильпо".