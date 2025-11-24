Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ нанесла по Харькову 16 ударов — фото последствий атаки

РФ нанесла по Харькову 16 ударов — фото последствий атаки

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 00:43
обновлено: 01:10
Обстрел Харькова 23 ноября - 4 человека погибли, 17 пострадали
Поврежденные авто в результате удара РФ. Фото: Telegram главы ОВА Олега Синегубова

Российские оккупанты вечером, 23 ноября, массированно атаковали Харьков дронами. По городу нанесено 16 ударов, а количество погибших возросло до 4. 

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки РФ по Харькову 23 ноября

"По предварительной информации, в целом оккупанты нанесли 16 ударов. Зафиксировано попадание по частным домовладениям, разрушены дома... Делаем подомовой обход, поскольку разрушения достаточно значительные", — написал Синегубов.

Росіяни завдали по Харкову 16 ударів 23 листопада
Поврежденный дом и авто в Харькове. Фото: Telegram главы ОГА Олега Синегубова

Он уточнил, что предварительно, РФ ударила по Шевченковскому и Салтовскому районам.

Также Синегубов проинформировал написал, что из-за вражеской атаки погибли уже 4 человека и еще 13 пострадали.

"Среди пострадавших — двое детей: 12-летний мальчик, который получил ранение стеклом, и 11-летняя девочка — она испытала сильный стресс. К сожалению, три человека погибли: 61-летняя и 41-летняя женщины и 55-летний мужчина... Стало известно о еще одной погибшей 69-летней женщине", — проинформировал глава ОГА.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов писал, что в городе уже 17 пострадавших.

У Харкові через удар РФ 4 людини загинули і 17 постраждали
Медики забирают пострадавшего человека. Фото: Telegram главы ОГА Олега Синегубова

Напомним, что в ночь на 19 ноября РФ тоже массированно атаковала Харьков дронами. Враг повредил здания и автомобили.

Кроме того, мы писали, что в ту же ночь россияне разрушили в Харькове супермаркет "Сильпо".

Харьков обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации