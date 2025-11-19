Відео
Головна Харків РФ зруйнувала популярний супермаркет Харкова — ексклюзивні кадри

РФ зруйнувала популярний супермаркет Харкова — ексклюзивні кадри

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 16:59
Оновлено: 17:05
РФ зруйнувала "Сільпо" у Харкові - Новини.LIVE показали фото наслідків
Росіяни ударили по "Сільпо" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У ніч на середу, 19 листопада, російські війська завдали удару по Харкові. Через атаку було зруйновано будівлю супермаркету "Сільпо".

Кадри з місця обстрілу показали Новини.LIVE.

Читайте також:

Обстріл Харкова

Наразі у Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки, що сталася вночі. Під час удару місто зазнало серйозних руйнувань, постраждали мирні жителі та цивільна інфраструктура.

За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки травмовано близько 50 людей, серед них — двоє дітей. Російські сили випустили по Харкову 19 ударних дронів типу "Герань". Уражень зазнали десятки багатоповерхових будинків, пошкоджено автомобілі, школу, підстанцію екстреної медичної допомоги та кілька тролейбусів.

Окремо повідомляється про значні руйнування у супермаркеті "Сільпо", куди також влучив один із дронів.

Попри складні погодні умови, рятувальники та комунальні служби безперервно працюють на місці, розбирають завали, відновлюють електропостачання та допомагають постраждалим. 

РФ зруйнувала популярний супермаркет Харкова — ексклюзивні кадри - фото 1
Наслідки удару по "Сільпо" у Харкові. Фото: Новини.LIVE
РФ зруйнувала популярний супермаркет Харкова — ексклюзивні кадри - фото 2
Зруйноване "Сільпо" у Харкові. Фото: Новини.LIVE
РФ зруйнувала популярний супермаркет Харкова — ексклюзивні кадри - фото 3
Наслідки удару по "Сільпо" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у ніч проти 19 листопада Харків сколихнула серія потужних вибухів. Місто опинилося під масованою атакою ударних дронів, один із яких влучив у житлову багатоповерхову будівлю.

Під ударом ворожих БпЛА опинилися Слобідський і Основ'янський райони. Цивільні отримали поранення.

війна Харків обстріли війна в Україні супермаркет
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
