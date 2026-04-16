РФ завдала ударів по Харкову: зазнали пошкоджень будинки, є постраждалі

Уночі в четвер, 16 квітня, росіяни атакували Харків дронами. Під обстрілом опинилися Слобідський, Індустріальний і Немишлянський райони міста. Є пошкодження і травмовані.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічного обстрілу Харкова

В Індустріальному районі один із "Шахедів" ударив біля житлових будинків.

У Немишлянському районі дрон упав на дорогу. Зазнали пошкоджень кілька приватних будинків, перебило газогін. Постраждали двоє людей.

Новина доповнюється