РФ завдала ударів по Харкову: зазнали пошкоджень будинки, є постраждалі
Дата публікації: 16 квітня 2026 02:33
Уночі в четвер, 16 квітня, росіяни атакували Харків дронами. Під обстрілом опинилися Слобідський, Індустріальний і Немишлянський райони міста. Є пошкодження і травмовані.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.
Наслідки нічного обстрілу Харкова
В Індустріальному районі один із "Шахедів" ударив біля житлових будинків.
У Немишлянському районі дрон упав на дорогу. Зазнали пошкоджень кілька приватних будинків, перебило газогін. Постраждали двоє людей.
