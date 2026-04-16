РФ нанесла удары по Харькову: повреждены дома, есть пострадавшие
Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 02:33
Срочная новость
Ночью в четверг, 16 апреля, россияне атаковали Харьков дронами. Под обстрелом оказались Слободской, Индустриальный и Немышлянский районы города. Есть повреждения и травмированные.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
Последствия ночного обстрела Харькова
В Индустриальном районе один из "Шахедов" ударил возле жилых домов.
В Немышлянском районе дрон упал на дорогу. Получили повреждения несколько частных домов, перебило газопровод. Пострадали два человека.
Новость дополняется
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
