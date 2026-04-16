РФ нанесла удары по Харькову: повреждены дома, есть пострадавшие

Ночью в четверг, 16 апреля, россияне атаковали Харьков дронами. Под обстрелом оказались Слободской, Индустриальный и Немышлянский районы города. Есть повреждения и травмированные.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Последствия ночного обстрела Харькова

В Индустриальном районе один из "Шахедов" ударил возле жилых домов.

В Немышлянском районе дрон упал на дорогу. Получили повреждения несколько частных домов, перебило газопровод. Пострадали два человека.

