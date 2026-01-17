Відео
Головна Харків РФ знову атакувала критичну інфраструктуру Харкова — Терехов

РФ знову атакувала критичну інфраструктуру Харкова — Терехов

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 19:27
Терехов повідомив про новий дроновий удар по критичному об'єкту
Ігор Терехов. Фото: Терехов/Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар БпЛА по обʼєкту критичної інфраструктури. Він розташований у Слобідському району Харкова.

Про це Терехов повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 17 січня.

Читайте також:

Чергова атака РФ

Міська влада повідомила про те, що у Слобідському району був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. По ньому влучив російський ударний безпілотник.

РФ знову атакувала критичну інфраструктуру Харкова — Терехов - фото 1
Допис Терехова у Telegram. Фото: скриншот

"Маємо ще один приліт по Слобідському району. Ворожий БПЛА типу "молнія" вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються", — зазначив Терехов.

Також дроновая атака по Харкову призвела і до інших наслідків — ворожий дрон влучив у нежитлову будівлю Слобідського району. Наразі це влучання обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, що мер міста Ігор Терехов вказав, що у у Харкові в результаті обстрілу РФ був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару була поранена одна людина.

Раніше ми також інформували, що війська РФ 17 січня обстріляли Харків. Вони завдали ударів по об'єкту критичної інфраструктури. 

Харків обстріли Ігор Терехов критична інфраструктура БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
