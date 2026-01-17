Терехов повідомив про новий дроновий удар по критичному об'єкту

Ігор Терехов. Фото: Терехов/Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар БпЛА по обʼєкту критичної інфраструктури. Він розташований у Слобідському району Харкова.

Про це Терехов повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 17 січня.

Чергова атака РФ

Міська влада повідомила про те, що у Слобідському району був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. По ньому влучив російський ударний безпілотник.

Допис Терехова у Telegram. Фото: скриншот

"Маємо ще один приліт по Слобідському району. Ворожий БПЛА типу "молнія" вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються", — зазначив Терехов.

Також дроновая атака по Харкову призвела і до інших наслідків — ворожий дрон влучив у нежитлову будівлю Слобідського району. Наразі це влучання обійшлося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, що мер міста Ігор Терехов вказав, що у у Харкові в результаті обстрілу РФ був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару була поранена одна людина.

