Терехов повідомив, що у Харкові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Ігор Терехов. Фото: Терехов/Telegram

У Харкові в результаті російського обстрілу на Індустріальному районі був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що внаслідок удару була поранена одна людина.

Про це Терехов повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 17 січня.

Наслідки обстрілу Харкова

За словами міського голови, ворог навмисно бив по об’єкту критичної інфраструктури. Він вказав на те, що пошкодження внаслідок цього обстрілу дуже значні. Міська влада наголосила, що це не той випадок, коли можна обійтися черговим ремонтом. Росія нанесла серйозні удари по тепло- та енергосистемі Харкова.

Допис Терехова у Telegram. Фото: скриншот

"З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви — не безкінечні, навантаження — пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу "з’їдає" можливості для стабілізації", — зазначив Терехов.

Міський голова наголосив, що коли критичну інфраструктуру обстрілюють знову і знову, то енергосистема не встигає повноцінно відновлюватися. Насправді харківська система енергопостачання постійно працює на межі. Утримувати стабільну подачу під обстрілами стає ще складніше, а її відновлення стає довшим та важчим.

"Але ми все одно працюємо. Дякую тепловикам, енергетикам, комунальникам, рятувальникам ДСНС — усім, хто зараз робить свою роботу під навантаженням і ризиком, щоб місто залишалося з теплом і світлом. Харків тримається не гаслами — Харків тримається людьми. Ми вистоїмо", — додав Терехов.

Нагадаємо, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив:17 січня Росія обстріляла Харків. Через це постраждала щонайменше одна людина.

Раніше ми також інформували, що голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев вважає, що роботу Ігоря Терехова сьогодні використовують як приклад для інших міст України. Це стосується кризового управління енергозабезпеченням.