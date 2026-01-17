Терехов сообщил о новом дроновом ударе по критическому объекту

Игорь Терехов. Фото: Терехов/Телеграм

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе БпЛА по объекту критической инфраструктуры. Он расположен в Слободском районе Харькова.

Об этом Терехов сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 17 января.

Реклама

Читайте также:

Очередная атака РФ

Городские власти сообщили о том, что в Слободском районе был поврежден объект критической инфраструктуры. По нему попал российский ударный беспилотник.

Сообщение Терехова в Telegram. Фото: скриншот

"Есть еще один прилет по Слободскому району. Вражеский БПЛА типа "молния" ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия уточняются", — отметил Терехов.

Также дроновая атака по Харькову привела и к другим последствиям — вражеский дрон попал в нежилое здание Слободского района. Сейчас это попадание обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, что мэр города Игорь Терехов указал, что в Харькове в результате обстрела РФ был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате удара был ранен один человек.

Ранее мы также информировали, что войска РФ 17 января обстреляли Харьков. Они нанесли удары по объекту критической инфраструктуры.