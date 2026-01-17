Терехов сообщил о новом дроновом ударе по критическому объекту

РФ снова атаковала критическую инфраструктуру Харькова — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе БпЛА по объекту критической инфраструктуры. Он расположен в Слободском районе Харькова.
Об этом Терехов сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 17 января.
Очередная атака РФ
Городские власти сообщили о том, что в Слободском районе был поврежден объект критической инфраструктуры. По нему попал российский ударный беспилотник.
"Есть еще один прилет по Слободскому району. Вражеский БПЛА типа "молния" ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия уточняются", — отметил Терехов.
Также дроновая атака по Харькову привела и к другим последствиям — вражеский дрон попал в нежилое здание Слободского района. Сейчас это попадание обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, что мэр города Игорь Терехов указал, что в Харькове в результате обстрела РФ был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате удара был ранен один человек.
Ранее мы также информировали, что войска РФ 17 января обстреляли Харьков. Они нанесли удары по объекту критической инфраструктуры.
