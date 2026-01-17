Відео
Україна
Головна Харків У прокуратурі повідомили тип озброєння, яким РФ атакувала Харків

У прокуратурі повідомили тип озброєння, яким РФ атакувала Харків

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 18:56
Обстріл Харкова 17 січня — прокуратура розкрила тип озброєння
Дим після вибуху. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські війська 17 січня обстріляли Харків, завдавши ударів по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок атаки отримали поранення троє людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Росія атакувала Харків з РСЗВ

Російські війська завдали ракетних ударів по Харкову з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

За даними слідства, обстріл тривав у період з 14:10 до 14:30. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури міста. Також відомо про трьох постраждалих — поранення отримали двоє чоловіків та одна жінка.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та встановлюють усі обставини чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, вдень 17 січня в Харкові пролунала серія потужних вибухів.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що війська РФ атакували Індустріальний район Харкова.

Харків обстріли прокуратура війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
