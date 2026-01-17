Обстріл Харкова 17 січня — прокуратура розкрила тип озброєння

У прокуратурі повідомили тип озброєння, яким РФ атакувала Харків
Російські війська 17 січня обстріляли Харків, завдавши ударів по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок атаки отримали поранення троє людей.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Росія атакувала Харків з РСЗВ
Російські війська завдали ракетних ударів по Харкову з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".
За даними слідства, обстріл тривав у період з 14:10 до 14:30. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури міста. Також відомо про трьох постраждалих — поранення отримали двоє чоловіків та одна жінка.
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та встановлюють усі обставини чергового воєнного злочину РФ.
Нагадаємо, вдень 17 січня в Харкові пролунала серія потужних вибухів.
Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що війська РФ атакували Індустріальний район Харкова.
