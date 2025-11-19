Видео
Главная Харьков РФ разрушила популярный супермаркет Харькова — эксклюзивные кадры

РФ разрушила популярный супермаркет Харькова — эксклюзивные кадры

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 16:59
обновлено: 17:10
РФ разрушила "Сильпо" в Харькове - Новини.LIVE показали фото последствий
Россияне ударили по "Сильпо" в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В ночь на среду, 19 ноября, российские войска нанесли удар по Харькову. Из-за атаки было разрушено здание супермаркета "Сильпо".

Кадры с места обстрела показали Новини.LIVE.

Обстрел Харькова

Сейчас в Харькове продолжаются работы по ликвидации последствий массированной российской атаки, которая произошла ночью. Во время удара город подвергся серьезным разрушениям, пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура.

По информации местных властей, в результате атаки травмированы около 50 человек, среди них — двое детей. Российские силы выпустили по Харькову 19 ударных дронов типа "Герань". Поражения получили десятки многоэтажных домов, повреждены автомобили, школа, подстанция экстренной медицинской помощи и несколько троллейбусов.

Отдельно сообщается о значительных разрушениях в супермаркете "Сильпо", куда также попал один из дронов.

Несмотря на сложные погодные условия, спасатели и коммунальные службы непрерывно работают на месте, разбирают завалы, восстанавливают электроснабжение и помогают пострадавшим.

РФ разрушила популярный супермаркет Харькова — эксклюзивные кадры - фото 1
Последствия удара по "Сильпо" в Харькове. Фото: Новини.LIVE
РФ разрушила популярный супермаркет Харькова — эксклюзивные кадры - фото 2
Разрушенное "Сильпо" в Харькове. Фото: Новини.LIVE
РФ разрушила популярный супермаркет Харькова — эксклюзивные кадры - фото 3
Последствия удара по "Сильпо" в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 19 ноября Харьков всколыхнула серия мощных взрывов. Город оказался под массированной атакой ударных дронов, один из которых попал в жилое многоэтажное здание.

Под ударом вражеских БпЛА оказались Слободской и Основянский районы. Гражданские получили ранения.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
