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Спасатели ликвидировали последствия российских ударов в Харьковской области (фото)

2 марта 2024 06:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Спасатели ликвидировали последствия российских ударов в Харьковской области (фото)
Спасатели ликвидируют последствия российских ударов в Харьковской области. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спасателям удалось ликвидировать последствия российских обстрелов в Харьковской области в субботу, 2 марта. Оккупанты убили мирного жителя поселка Большой Бурлук Купянского района и повлекли за собой разрушение домов и имущества.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

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Сотрудники ГСЧС рассказали, что в Шевченковском районе Харькова загорелся пожар — горели три автомобиля возле многоэтажного дома на площади 15 кв.м. Также повреждены гаражи и выбиты окна.

"На месте ликвидации последствий вражеского удара от ГСЧС работало 15 спасателей и 2 единицы техники. По предварительным данным жертв и пострадавших нет", — констатировали спасатели.

Спасатели ликвидируют последствия российских ударов в Харьковской области
Спасатели ликвидируют последствия российских ударов в Харьковской области. Фото: ГСЧС
Спасатели ликвидируют последствия российских ударов в Харьковской области
Спасатели ликвидируют последствия российских ударов в Харьковской области. Фото: ГСЧС
Спасатели ликвидируют последствия российских ударов в Харьковской области
Спасатели ликвидируют последствия российских ударов в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Еще один "шахед" попал в частный сектор Большого Бурлука, в результате чего был разрушен дом, где возник пожар на площади 80 кв.м. На месте нашли погибшего владельца дома.

"На месте происшествия работало 2 единицы техники и 10 сотрудников ГСЧС", — добавили специалисты.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу "ГСЧС Украины"
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу "ГСЧС Украины"

Напомним, что оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и случилось повреждение окон.

Также мы писали, что правоохранители Харьковской области нашли погибшего мужчину в результате российского удара по поселку Большой Бурлук и эвакуировали женщину почтенного возраста, что жила по соседству.

Харьков
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ГСЧС
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