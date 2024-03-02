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Росіяни вбили мешканця Великого Бурлука Харківської області (фото)

2 березня 2024 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни вбили мешканця Великого Бурлука Харківської області (фото)
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/police_kh_region
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Правоохоронці Харківської області заявили про загиблого 76-річного чоловіка внаслідок російського удару по селищу Великий Бурлук. Також рятувальники евакуювали жінку поважного віку, що мешкала по сусідству.

Про це правоохоронці Харківської області написали в Telegram.

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"Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся. З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано. З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку", — розповіли правоохоронці.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/police_kh_region
Врятована жінка, що жила по сусідству від загиблого
Врятована жінка, що жила по сусідству від загиблого. Фото: t.me/police_kh_region
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/police_kh_region
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/police_kh_region
Уламок ворожого безпілотника
Уламок ворожого безпілотника. Фото: t.me/police_kh_region

Поліцейські додали, що наразі на місцях прильотів працюють відповідні служби та збирають речові докази.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та відбулось пошкодження вікон.

Також ми писали, що вибухи в Харкові пролунали близько півночі 2 березня. Опісля мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт.

Харків
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