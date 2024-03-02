Росіяни вбили мешканця Великого Бурлука Харківської області (фото)
Правоохоронці Харківської області заявили про загиблого 76-річного чоловіка внаслідок російського удару по селищу Великий Бурлук. Також рятувальники евакуювали жінку поважного віку, що мешкала по сусідству.
Про це правоохоронці Харківської області написали в Telegram.
Що відомо про обстріл РФ Великого Бурлука 2 березня
"Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся. З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано. З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку", — розповіли правоохоронці.
Поліцейські додали, що наразі на місцях прильотів працюють відповідні служби та збирають речові докази.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та відбулось пошкодження вікон.
Також ми писали, що вибухи в Харкові пролунали близько півночі 2 березня. Опісля мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт.
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