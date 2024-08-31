Обстріл Харкова 30 серпня — Ігор Терехов розповів про загиблих

Понівечені обстрілом автомобілі. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Російські загарбники у п'ятницю, 30 серпня, завдали жорстокого ракетного удару по Харкову. Внаслідок влучання ракет по цивільних об'єктах, зокрема поряд з дитячим майданчиком, загинуло шестеро осіб, вісімдесят зазнали поранень.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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За словами Терехова, окупанти завдали потужного удару по Харкову, внаслідок чого загинуло шестеро осіб. Міський голова додав, що серед загиблих є дівчинка 14-ти років, яка загинула поблизу дитячого майданчика.

Також серед загиблих чоловік 74 років, дівчина 18 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються.

Окрім того, Терехов повідомив про 80 поранених, серед яких 22 дітей. Наймолодшим з них стало десятимісячне немовля.

"Співчуваю усім, хто втратив своїх рідних та близьких. Сьогодні у Харкові оголошено траур", — написав Терехов.

Також внаслідок ракетної атаки було пошкоджено 82 багатоквартирних будинки, 11 приватних будинків, три адмінбудівлі, два заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, два складських приміщення, 10 гаражів, одне приміщення підприємства.