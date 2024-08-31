Обстрел Харькова — ГСЧС рассказал о погибших и раненых

Пожар в квартире после обстрела. Фото: Telegram Олега Синегубова

В Харькове по предварительным данным под завалами разрушенной многоэтажки людей нет. Спасательные работы продолжались всю ночь, спасатели разбирают и демонтируют поврежденные конструкции.

Об этом рассказал спикер ГСЧС Евгений Василенко в комментарии Новини.LIVE.

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"Мы будем здесь работать, пока полностью не разберем аварийное здание. Как вы видите, перекрытия упали сверху до 5 этажа, поэтому все эти плиты и обломки бетонных конструкций нужно разобрать", — отметил Василенко.

Он добавил, что на месте трагедии до сих пор наблюдается небольшое тление на верхних этажах. Спасательные подразделения, по словам спикера, работают на каждом этаже.

Последствия удара россиян по Харькову

В Харьковской прокуратуре обновлена информация о последствиях российского ракетного удара.

"Шесть человек погибли, среди них 14-летняя девушка, три женщины и двое мужчин", — говорится в сообщении.

Также известно, что 97 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших 22 ребенка, из которых 16 малолетних (возраст от 1 до 14 лет) и 6 несовершеннолетних (возрастом от 15 до 17 лет).

По предварительным данным, войска российских захватчиков нанесли удары по городу с помощью авиабомбы ФАБ-500 с модулем УМПК.