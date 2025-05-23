Год назад Россия ударила ракетой по "Фактор-Друк" в Харькове

Пожар после атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска год назад, 23 мая 2024 года, совершили обстрел Харькова. Ракетное попадание произошло по типографии "Фактор-Друк", в результате чего погибли семь работников и многие пострадали.

Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.

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Обстрел Фактор-Друк

Типография "Фактор-Друк" — один из крупнейших полиграфических комплексов в Украине, который обеспечивал до 40% производства школьных учебников и значительную часть книжной продукции для издательств.

Утром 23 мая 2024 года россияне нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову, одна из ракет попала в помещение типографии. Тогда было разрушено более 1000 квадратных метров производственных помещений, в частности переплетный цех с уникальным оборудованием.

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС

Также из-за удара сгорело около 50 тысяч напечатанных книг, включая детские издания. Общие убытки оцениваются в десятки миллионов гривен.

Жертвы и раненые

На момент ракетного удара в типографии находилось более 50 работников. В результате атаки погибли семь человек и еще 21 получил ранения.

Спасатели на месте удара. Фото: Ґвара Медіа

Восстановление работы

Несмотря на масштабы разрушения, "Фактор-Друк" постепенно частично возобновил работу до сентября 2024 года, сосредоточившись на печати учебников к новому учебному году. В марте 2025 года при поддержке фонда американского мецената Говарда Баффета удалось завершить полное восстановление типографии.

Разрушения в типографии. Фото: Суспільне

Уничтоженная типография, фото: Суспільне

Напомним, 22 мая Россия ударила ракетами по Харькову, в результате чего пострадали люди и есть разрушения.

Также недавно враг разрушил харьковский рынок "Барабашово". Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях атаки.