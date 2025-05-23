Год назад Россия ударила ракетой по "Фактор-Друк" в Харькове

Годовщина удара по "Фактор-Друк в Харькове" — последствия
Российские войска год назад, 23 мая 2024 года, совершили обстрел Харькова. Ракетное попадание произошло по типографии "Фактор-Друк", в результате чего погибли семь работников и многие пострадали.
Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.
Обстрел Фактор-Друк
Типография "Фактор-Друк" — один из крупнейших полиграфических комплексов в Украине, который обеспечивал до 40% производства школьных учебников и значительную часть книжной продукции для издательств.
Утром 23 мая 2024 года россияне нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову, одна из ракет попала в помещение типографии. Тогда было разрушено более 1000 квадратных метров производственных помещений, в частности переплетный цех с уникальным оборудованием.
Также из-за удара сгорело около 50 тысяч напечатанных книг, включая детские издания. Общие убытки оцениваются в десятки миллионов гривен.
Жертвы и раненые
На момент ракетного удара в типографии находилось более 50 работников. В результате атаки погибли семь человек и еще 21 получил ранения.
Восстановление работы
Несмотря на масштабы разрушения, "Фактор-Друк" постепенно частично возобновил работу до сентября 2024 года, сосредоточившись на печати учебников к новому учебному году. В марте 2025 года при поддержке фонда американского мецената Говарда Баффета удалось завершить полное восстановление типографии.
Напомним, 22 мая Россия ударила ракетами по Харькову, в результате чего пострадали люди и есть разрушения.
Также недавно враг разрушил харьковский рынок "Барабашово". Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях атаки.
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