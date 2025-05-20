Удару РФ по ринку "Барабашово" у Харкові — які наслідки

Наслідки атаки РФ на ринок "Барабашово" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки російської атаки на ринок "Барабашово" 6 травня. За його словами, внаслідок останнього удару РФ по ринку "Барабашово" у Харкові знищено ряд, де продавалися дитячі іграшки та канцелярські товари.

Про це мер Харкова розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 травня.

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Міський голова Харкова зазначив, що це далеко не перший обстріл ринку "Барабашово". За його словами, постраждало багато підприємств, адже було закуплено чимало товару, і ці ряди активно працювали.

"Я звернувся до керівництва ринку. Вони надають цим підприємцям нові місця. Товар, на жаль, повернути неможливо, бо він згорів ущент", — повідомив Терехов.

Також він зазначив, що наразі всі продовольчі ринки, які є у Харкові, працюють.

"Продовольчі ринки у Харкові функціонують, працюють всі продовольчі ринки, які є у місті Харкові. Що стосується ринка поблизу метро Барабашово, то хочу нагадати, що це не перший прильот по цьому ринку, і дуже багато зруйновано. На жаль, під атакою опинився ряд, який торгував дитячими іграшками, канцелярськими товарами та побутовою хімією", — розповів мер Харкова.

Нагадаємо, що вночі 6 травня російські окупанти масовано обстріляли Харків ударними дронами. Під ворожою атакою опинився й ринок "Барабашово".

Новини.LIVE побували у Харкові на місці російської атаки та показали фоторепортаж наслідків удару по ринку "Барабашово".