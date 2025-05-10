Річниця наступу Росії на Вовчанськ — як захисники тримають оборону

Руїни у Вовчанську. Фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Рік тому російські окупанти розпочали наступ на Вовчанськ Харківської області. Наразі загарбники практично зрівняли місто із землею.

Про це повідомила пресслужба 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр "Вовкодави" у Facebook у суботу, 10 травня.

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Як почався наступ окупантів на Вовчанськ

Армія РФ всю ніч обстрілювала місто артилерією, ракетами та авіабомбами. Вже на ранок противник розпочав штурмові дії.

Прийняли бій 10 травня минулого року воїни 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр "Вовкодави".

Окупанти обстрілюють КАБами Вовчанськ. Фото: facebook.com/vovkodavy34

"Батальйон спочатку стояв у населеному пункті Тихе. Це східна околиця Вовчанська. Ми зупинили противника і навіть проводили наступальні дії. Потім було прийнято рішення перекинути нас у саме місто Вовчанськ. І з того моменту ми вже як стали у Вовчанську, так і стоїмо більше десяти місяців. За цей час ми не втратили позицій, батальйон тримає свій район оборони. Далі була масштабна операція зі звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську. Після звільнення заводу ми провели зачистку, і він також перейшов у нашу смугу відповідальності", — каже командир батальйону "Фартовий".

Російські військовополонені на Агрегатному заводі. Фото: facebook.com/vovkodavy34

Яка ситуація у Вовчанську

Протягом року російські окупанти практично зрівняли місто із землею.

Руїни у Вовчанську. Фото: facebook.com/vovkodavy34

Складні умови ведення боїв у місті стали майже нестерпними — оборонятися доводиться серед суцільних руїн.

"Фартовий" зазначає, що від будинків залишилась цегла та уламки бетону, а під ними — нори, в яких фактично і відбуваються бойові дії.

За словами комбата, коли бачать рух противника, то піхота виходить і розстріляє окупантів.

Командир "Фартовий". Фото: facebook.com/vovkodavy34

У місті техніка практично не може діяти, а застосування артилерії суттєво ускладнене — у таких умовах основне навантаження лягає на піхоту.

"Де немає піхотинця — там немає фронту. Тут працює піхота, всі інші підрозділи працюють на неї. Ти можеш бути супер класним дронщиком, але якщо перед тобою немає піхотинців, які будуть тримати противника, то який з того толк, що ти класно літаєш чи стріляєш з "Джавеліна". Акцент на піхоті, найбільше уваги піхоті, тому що піхота переносить найбільший тягар війни", — наголосив "Фартовий".

Втрати окупантів у Вовчанську

Загарбники щодня проводять штурмові дії, намагаючись протиснути оборону, однак безрезультатно. З початку 2025 року бійці батальйону ліквідували понад 500 окупантів.

Руїни у Вовчанську. Фото: facebook.com/vovkodavy34

"Я думаю, це в них така свідома тактика. Сидить, наприклад, на нашій позиції, три бійця. Вони роблять накати. Перший — подохли, другий — подохли… І так продовжують і з розрахунку на те, що якийсь кацап таки дійде і застрибне. Все одно ж йде якась стрілянина, перекидання гранатами, самі бійці виснажуються. А інколи російські командири своїх начальників дурять, що хтось зайшов, і просять людей на закріплення з розрахунку, що ще когось дадуть, щоб спробувати "дожати", — розповідає комбат.

За його словами, поки воїни тримають оборону, то також захищають наступні населені пункти. Вони "затягують" на себе загарбників, які намагаються їх вибити з позицій.

"Цим вони десь ослаблюють фронт, і інші підрозділи — штурмові, десантні, десь просуваються на інших напрямках. А ми тут стоїмо. Така у нас робота", — каже "Фартовий".

Вовчанськ перетворився для росіян на справжню "м’ясорубку", куди вони безупинно кидають нові сили, демонструючи повну зневагу до людського життя.

Окупанти нищать місто, яке колись було розвиненим промисловим центром, показуючи, що для них важлива лише територія.

"Ми будемо гризти цю дику зграю стільки, скільки буде потрібно, помстимося за кожний знищений будинок та зруйноване життя", — додали захисники.

Допис "Вовкодавів". Фото: скриншот

Допис "Вовкодавів". Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно українські захисники звільнили лісовий масив у Харківській області, який російські окупанти називали "Берліном".

Раніше українські прикордонники зірвали російський штурм на Вовчанському напрямку. Загарбників взяли у полон.