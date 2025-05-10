Годовщина наступления России на Волчанск — как защитники держат оборону

Руины в Волчанске. Фото: Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого

Год назад российские оккупанты начали наступление на Волчанск Харьковской области. Сейчас захватчики практически сравняли город с землей.

Об этом сообщила пресс-служба 34-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр "Волкодавы" в Facebook в субботу, 10 мая.

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Как началось наступление оккупантов на Волчанск

Армия РФ всю ночь обстреливала город артиллерией, ракетами и авиабомбами. Уже на утро противник начал штурмовые действия.

Приняли бой 10 мая прошлого года воины 34-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр "Волкодавы".

Оккупанты обстреливают КАБами Волчанск. Фото: facebook.com/vovkodavy34

"Батальон сначала стоял в населенном пункте Тихое. Это восточная окраина Волчанска. Мы остановили противника и даже проводили наступательные действия. Затем было принято решение перебросить нас в сам город Волчанск. И с того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим более десяти месяцев. За это время мы не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны. Далее была масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске. После освобождения завода мы провели зачистку, и он также перешел в нашу полосу ответственности", — говорит командир батальона "Фартовый".

Российские военнопленные на Агрегатном заводе. Фото: facebook.com/vovkodavy34

Какая ситуация в Волчанске

В течение года российские оккупанты практически сравняли город с землей.

Руины в Волчанске. Фото: facebook.com/vovkodavy34

Сложные условия ведения боев в городе стали почти невыносимыми — обороняться приходится среди сплошных руин.

"Фартовый" отмечает, что от домов остался кирпич и обломки бетона, а под ними — норы, в которых фактически и происходят боевые действия.

По словам комбата, когда видят движение противника, то пехота выходит и расстреливает оккупантов.

Командир "Фартовый". Фото: facebook.com/vovkodavy34

В городе техника практически не может действовать, а применение артиллерии существенно затруднено — в таких условиях основная нагрузка ложится на пехоту.

"Где нет пехотинца — там нет фронта. Здесь работает пехота, все остальные подразделения работают на нее. Ты можешь быть супер классным дронщиком, но если перед тобой нет пехотинцев, которые будут держать противника, то какой с того толк, что ты классно летаешь или стреляешь из "Джавелина". Акцент на пехоте, больше всего внимания пехоте, потому что пехота переносит наибольшее бремя войны", — подчеркнул "Фартовый".

Потери оккупантов в Волчанске

Захватчики ежедневно проводят штурмовые действия, пытаясь продавить оборону, однако безрезультатно. С начала 2025 года бойцы батальона ликвидировали более 500 оккупантов.

Руины в Волчанске. Фото: facebook.com/vovkodavy34

"Я думаю, это у них такая сознательная тактика. Сидит, например, на нашей позиции, три бойца. Они делают накаты. Первый — подохли, второй — подохли... И так продолжают и в расчете на то, что какой-то кацап таки дойдет и запрыгнет. Все равно же идет какая-то стрельба, переброска гранатами, сами бойцы истощаются. А иногда российские командиры своих начальников обманывают, что кто-то зашел, и просят людей на закрепление из расчета, что еще кого-то дадут, чтобы попытаться "дожать", — рассказывает комбат.

По его словам, пока воины держат оборону, то также защищают следующие населенные пункты. Они "затягивают" на себя захватчиков, которые пытаются их выбить с позиций.

"Этим они где-то ослабляют фронт, и другие подразделения — штурмовые, десантные, где-то продвигаются на других направлениях. А мы здесь стоим. Такая у нас работа", — говорит "Фартовый".

Волчанск превратился для россиян в настоящую "мясорубку", куда они непрерывно бросают новые силы, демонстрируя полное пренебрежение к человеческой жизни.

Оккупанты уничтожают город, который когда-то был развитым промышленным центром, показывая, что для них важна только территория.

"Мы будем грызть эту дикую стаю столько, сколько потребуется, отомстим за каждый уничтоженный дом и разрушенную жизнь", — добавили защитники.

Пост "Волкодавов". Фото: скриншот

Пост "Волкодавов". Фото: скриншот

Напомним, недавно украинские защитники освободили лесной массив в Харьковской области, который российские оккупанты называли "Берлином".

Ранее украинские пограничники сорвали российский штурм на Волчанском направлении. Захватчиков взяли в плен.