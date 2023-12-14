Рівняють із землею — росіяни завдали удару по Куп'янську з артустановки "Піон"
Російські окупанти з артилерійської установки "Піон" обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок чергової атаки ворога були знищені та пошкоджені приватні оселі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко.
Наслідки російських атак на Харківщині
"Артилерійськими та мінометними снарядами рашисти рівняють з землею населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Упродовж доби слідчо-оперативні групи здійснили 13 оглядів місць подій, задокументували наслідки обстрілів та відкрили 3 кримінальних провадження, пов’язаних з воєнними злочинами", — зазначив він.
За його словами, з початку повномасштабної війни харківські слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію щодо 17 617 злочинів, які пов'язані зі збройною агресією окупантів, серед яких є злочини щодо держзради, пособництва та колабораціонізму.
Незаконний обіг зброї в області
"На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2900 транспортних засобів", — додав Тимошко.
Він зауважив, що впродовж минулої доби правоохоронцям вдалося вилучити з незаконного обігу:
- автомати,
- кілька сотень патронів,
- метальні заряди,
- порохові заряди,
- гранати із запалами,
- пістолети ТТ з набоям.
Нагадаємо, на північних ділянках Харківщини почастішали виходи російських диверсійно-розвідувальних груп. Проте українські воїни продовжують відбивати ворожі атаки.
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