Рівняють із землею — росіяни завдали удару по Куп'янську з артустановки "Піон"

Наслідки обстрілів у Куп'янську. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти з артилерійської установки "Піон" обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок чергової атаки ворога були знищені та пошкоджені приватні оселі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко.

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"Артилерійськими та мінометними снарядами рашисти рівняють з землею населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Упродовж доби слідчо-оперативні групи здійснили 13 оглядів місць подій, задокументували наслідки обстрілів та відкрили 3 кримінальних провадження, пов’язаних з воєнними злочинами", — зазначив він.

За його словами, з початку повномасштабної війни харківські слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію щодо 17 617 злочинів, які пов'язані зі збройною агресією окупантів, серед яких є злочини щодо держзради, пособництва та колабораціонізму.

Незаконний обіг зброї в області

"На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2900 транспортних засобів", — додав Тимошко.

Він зауважив, що впродовж минулої доби правоохоронцям вдалося вилучити з незаконного обігу:

автомати,

кілька сотень патронів,

метальні заряди,

порохові заряди,

гранати із запалами,

пістолети ТТ з набоям.

Скриншот допису з Facebook Володимира Тимошка

Нагадаємо, на північних ділянках Харківщини почастішали виходи російських диверсійно-розвідувальних груп. Проте українські воїни продовжують відбивати ворожі атаки.