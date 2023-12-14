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Рівняють із землею — росіяни завдали удару по Куп'янську з артустановки "Піон"

14 грудня 2023 11:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Рівняють із землею — росіяни завдали удару по Куп'янську з артустановки "Піон"
Наслідки обстрілів у Куп'янську. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти з артилерійської установки "Піон" обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок чергової атаки ворога були знищені та пошкоджені приватні оселі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко.

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"Артилерійськими та мінометними снарядами рашисти рівняють з землею населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Упродовж доби слідчо-оперативні групи здійснили 13 оглядів місць подій, задокументували наслідки обстрілів та відкрили 3 кримінальних провадження, пов’язаних з воєнними злочинами", — зазначив він.

За його словами, з початку повномасштабної війни харківські слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію щодо 17 617 злочинів, які пов'язані зі збройною агресією окупантів, серед яких є злочини щодо держзради, пособництва та колабораціонізму.

Незаконний обіг зброї в області

"На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2900 транспортних засобів", — додав Тимошко. 

Він зауважив, що впродовж минулої доби правоохоронцям вдалося вилучити з незаконного обігу:

  • автомати,
  • кілька сотень патронів,
  • метальні заряди,
  • порохові заряди,
  • гранати із запалами,
  • пістолети ТТ з набоям.
наслідки обстрілів
Скриншот допису з Facebook Володимира Тимошка

Нагадаємо, на північних ділянках Харківщини почастішали виходи російських диверсійно-розвідувальних груп. Проте українські воїни продовжують відбивати ворожі атаки.

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