Сравнивают с землей — россияне нанесли удар по Купянску из артустановки "Пион"

Последствия обстрелов в Купянске. Иллюстративное фото: Олег Синегубов

Российские оккупанты из артиллерийской установки "Пион" обстреляли Купянск Харьковской области. В результате очередной атаки врага были уничтожены и повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил начальник ГУНП Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.

Читайте также:

Последствия российских атак в Харьковской области

"Артиллерийскими и минометными снарядами рашисты сравнивают с землей населенные пункты Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие. В течение суток следственно-оперативные группы осуществили 13 осмотров мест событий, задокументировали последствия обстрелов и открыли 3 уголовных производства, связанных с военными преступлениями", — отметил он.

По его словам, с начала полномасштабной войны харьковские следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию о 17 617 преступлениях, связанных с вооруженной агрессией оккупантов, среди которых преступления в отношении госизмены, пособничества и коллаборационизма.

Незаконный оборот оружия в области

"На блокпостах Харьковской области с целью недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 2900 транспортных средств", — добавил Тимошко.

Он отметил, что за прошедшие сутки правоохранителям удалось изъять из незаконного оборота:

автоматы,

несколько сотен патронов,

метательные заряды,

пороховые заряды,

гранаты с запалами,

пистолеты ТТ с патронами.

Скриншот сообщения из Facebook Владимира Тимошко

Напомним, на северных участках Харьковской области участились выходы российских диверсионно-разведывательных групп. Однако украинские воины продолжают отражать вражеские атаки.