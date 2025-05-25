Обстріл Епіцентру в Харкові — який вигляд має будівля зараз

Роковини удару по Епіцентру в Харкові — який вигляд має будівля
Російські війська 25 травня 2024 року скинули дві авіаційні бомби на гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Нині на місці трагедії — квіти, м’які іграшки, дитячі ляльки та портрети.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Який вигляд має Епіцентр у Харкові зараз
Зараз на місці удару по Епіцентру у Харкові — квіти, м’які іграшки, дитячі ляльки та портрети. Поруч — порожній майданчик. Жодного сліду від гіпермаркету. Хоча ще рік тому тут завжди було багато людей.
Зазначимо, що 25 травня 2024 року окупанти скинули дві авіабомби на гіпермаркет "Епіцентр". Внаслідок атаки загинули 19 людей: 11 чоловіків, шестеро жінок і двоє дітей. Ще близько 50 осіб були поранені.
Нагадаємо, 23 травня була річниця удару по "Фактор-Друк у Харкові". Внаслідок атаки загинули семеро працівників та багато постраждали.
Також ми повідомляли, що 25 травня росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок атаки кілька людей постраждали, з них — одна дитина.
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