Обстріл Епіцентру в Харкові — який вигляд має будівля зараз

Квіти та іграшки біля будівлі пошкодженого Епіцентру. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 25 травня 2024 року скинули дві авіаційні бомби на гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Нині на місці трагедії — квіти, м’які іграшки, дитячі ляльки та портрети.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Зараз на місці удару по Епіцентру у Харкові — квіти, м’які іграшки, дитячі ляльки та портрети. Поруч — порожній майданчик. Жодного сліду від гіпермаркету. Хоча ще рік тому тут завжди було багато людей.

Квіти та іграшки на місці удару по Епіцентру в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Вигляд Епіцентру у Харкові зараз. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що 25 травня 2024 року окупанти скинули дві авіабомби на гіпермаркет "Епіцентр". Внаслідок атаки загинули 19 людей: 11 чоловіків, шестеро жінок і двоє дітей. Ще близько 50 осіб були поранені.

Нагадаємо, 23 травня була річниця удару по "Фактор-Друк у Харкові". Внаслідок атаки загинули семеро працівників та багато постраждали.

Також ми повідомляли, що 25 травня росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок атаки кілька людей постраждали, з них — одна дитина.