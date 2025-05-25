Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Харків Роковини удару по Епіцентру в Харкові — який вигляд має будівля

Роковини удару по Епіцентру в Харкові — який вигляд має будівля

Ua en ru
Дата публікації: 25 травня 2025 21:28
Обстріл Епіцентру в Харкові — який вигляд має будівля зараз
Квіти та іграшки біля будівлі пошкодженого Епіцентру. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 25 травня 2024 року скинули дві авіаційні бомби на гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Нині на місці трагедії — квіти, м’які іграшки, дитячі ляльки та портрети.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Який вигляд має Епіцентр у Харкові зараз

Зараз на місці удару по Епіцентру у Харкові — квіти, м’які іграшки, дитячі ляльки та портрети. Поруч — порожній майданчик. Жодного сліду від гіпермаркету. Хоча ще рік тому тут завжди було багато людей.

Удар по Епіцентру Харкова 25 травня 2024 року
Квіти та іграшки на місці удару по Епіцентру в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Роковини ударів по Епіцентру в Харкові
Вигляд Епіцентру у Харкові зараз. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що 25 травня 2024 року окупанти скинули дві авіабомби на гіпермаркет "Епіцентр". Внаслідок атаки загинули 19 людей: 11 чоловіків, шестеро жінок і двоє дітей. Ще близько 50 осіб були поранені.

Нагадаємо, 23 травня була річниця удару по "Фактор-Друк у Харкові". Внаслідок атаки загинули семеро працівників та багато постраждали.

Також ми повідомляли, що 25 травня росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок атаки кілька людей постраждали, з них — одна дитина.

Харків росіяни обстріли війна в Україні Епіцентр
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /