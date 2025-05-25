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Годовщина удара по Эпицентру в Харькове — как выглядит здание

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Дата публикации 25 мая 2025 21:28
Обстрел Эпицентра в Харькове — как выглядит здание сейчас
Цветы и игрушки возле здания поврежденного Эпицентра. Фото: Новини.LIVE

Российские войска 25 мая 2024 года сбросили две авиационные бомбы на гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Сейчас на месте трагедии — цветы, мягкие игрушки, детские куклы и портреты.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Как выглядит Эпицентр в Харькове сейчас

Сейчас на месте удара по Эпицентру в Харькове — цветы, мягкие игрушки, детские куклы и портреты. Рядом — пустая площадка. Ни одного следа от гипермаркета. Хотя еще год назад здесь всегда было много людей.

Удар по Епіцентру Харкова 25 травня 2024 року
Цветы и игрушки на месте удара по Эпицентру в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Роковини ударів по Епіцентру в Харкові
Вид Эпицентра в Харькове сейчас. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что 25 мая 2024 года оккупанты сбросили две авиабомбы на гипермаркет "Эпицентр". В результате атаки погибли 19 человек: 11 мужчин, шесть женщин и двое детей. Еще около 50 человек были ранены.

Напомним, 23 мая была годовщина удара по "Фактор-Друк в Харькове". В результате атаки погибли семь работников и многие пострадали.

Также мы сообщали, что 25 мая россияне атаковали Харьков дронами. В результате атаки несколько человек пострадали, из них — один ребенок.

Харьков россияне обстрелы война в Украине Эпицентр
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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