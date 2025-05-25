Обстрел Эпицентра в Харькове — как выглядит здание сейчас

Цветы и игрушки возле здания поврежденного Эпицентра. Фото: Новини.LIVE

Российские войска 25 мая 2024 года сбросили две авиационные бомбы на гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Сейчас на месте трагедии — цветы, мягкие игрушки, детские куклы и портреты.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как выглядит Эпицентр в Харькове сейчас

Сейчас на месте удара по Эпицентру в Харькове — цветы, мягкие игрушки, детские куклы и портреты. Рядом — пустая площадка. Ни одного следа от гипермаркета. Хотя еще год назад здесь всегда было много людей.

Цветы и игрушки на месте удара по Эпицентру в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Вид Эпицентра в Харькове сейчас. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что 25 мая 2024 года оккупанты сбросили две авиабомбы на гипермаркет "Эпицентр". В результате атаки погибли 19 человек: 11 мужчин, шесть женщин и двое детей. Еще около 50 человек были ранены.

Напомним, 23 мая была годовщина удара по "Фактор-Друк в Харькове". В результате атаки погибли семь работников и многие пострадали.

Также мы сообщали, что 25 мая россияне атаковали Харьков дронами. В результате атаки несколько человек пострадали, из них — один ребенок.