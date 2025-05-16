Россия атаковала Харьковскую область — разрушены гражданские объекты

Последствия атаки по Харькову. Фото архивное иллюстративное: REUTERS/Vitalii Hnidyi

За прошедшие сутки войска России нанесли удары по меньшей мере четырем населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрела села Малый Бурлук, входящего в Великобурлукскую громаду, ранения получила 88-летняя местная жительница.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Российская армия применила по Харьковщине различные виды вооружения, в частности три неуправляемые авиационные ракеты и четыре управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области. В Купянском районе повреждены частный дом, библиотека и электросети. В Изюмском - пять частных жилых домов и база отдыха. В Харьковском районе также зафиксировано повреждение одного частного дома.

Кроме того, в течение суток на линии фронта в Харьковской области зафиксировано 165 боевых столкновений. На Харьковском направлении российские войска осуществили шесть попыток наступления в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Высокая Яруга, Долгенькое и Кудеевка. На Купянском направлении оккупанты четыре раза атаковали украинские позиции вблизи Песчаного, Загрызово и Кругляковки.

Напомним, Россия регулярно атакует Харьковскую область. Так вчера за минувшие сутки в Харьковской ОГА сообщили об обстрелах шести сел.

Также российские войска атакуют гражданских и даже медиков, которые оказывают им помощь в Харьковской области.