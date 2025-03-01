Атака БпЛА на Харьков — в прокуратуре сообщили о последствиях

Пожар в результате попадания. Фото: ГСЧС Харьковщины

Российские войска вечером в пятницу, 28 февраля, совершили обстрел Харькова с помощью дронов. В результате атаки пострадали семь человек.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Атака на Харьков 28 февраля

Представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что вчера с 23:00 россияне осуществили запуск серии БпЛА по Харькову: зафиксировано не менее девяти попаданий, под ударами были: Новобаварский, Киевский и Шевченковский районы.

Разбор завалов. Фото: Нацполиция

Работники полиции на месте атаки. Фото: Нацполиция

Последствия атаки по Харькову. Фото: Нацполиция

Известно по меньшей мере о семи травмированных в результате взрыва, среди них один ребенок — мальчик шести лет. У него ранение, которое не угрожает жизни, и острая реакция на стресс.

Среди всех остальных пострадавших пять женщин и один мужчина, у четырех острая реакция на стресс, у других — ранения тела, которые не угрожают жизни и взрывные травмы. В Шевченковском районе одно из попаданий произошло возле многоэтажки: там повреждены фасады и выбиты сотни окон.

Эвакуация пациента больницы. Фото: ГСЧС Харьковщины

Эвакуация пациента больницы. Фото: ГСЧС Харьковщины

Спасатели выносят пациента больницы. Фото: ГСЧС Харьковщины

Эвакуация человека из больницы. Фото: ГСЧС Харьковщины

Также в этом районе дрон упал возле одной из крупных больниц, там эвакуированы десятки пациентов. Еще один беспилотник попал в частный дом.

В Киевском районе из-за атаки пострадало неработающее офисное здание и здание АЗС. В Новобаварском районе известно о попадании в одноэтажный жилой дом, сейчас на месте работают прокуроры и следователи с целью изъятия обломков БпЛА.

"Предварительно, для ударов враг использовал дроны типа "шахед", по фактам военных преступлений открыты уголовные производства", — уточнил Чубенко.

Напомним, вчера Россия ударила дроном по больнице в Харькове, там разгорелся пожар.

Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии для Новини.LIVE сообщил, что из медицинского учреждения эвакуировали более 60 пациентов, большинство из которых были лежачими.