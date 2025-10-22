Відео
Відео

Наслідки удару РФ по дитсадку в Харкові — фоторепортаж

Наслідки удару РФ по дитсадку в Харкові — фоторепортаж

Дата публікації: 22 жовтня 2025 16:33
Оновлено: 16:33
Удар РФ по дитсадку у Харкові — фото наслідків
Наслідки атаки РФ на Харків 22 жовтня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У середу вдень, 22 жовтня, російські окупанти завдали удару по дитячому садку та прилеглих будинках у Харкові. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про дев'ятьох поранених та одного загиблого.

На місці удару РФ по Харкову побувала кореспондентка Новини.LIVE та показала наслідки.

Атака РФ на дитсадок у Харкові — фото наслідків

Сьогодні вдень, 22 жовтня, російські війська атакували дитячий садок у Харкові. Внаслідок чого одна людина загинула, ще щонайменше дев'ять осіб зазнали поранень.

Атака РФ на Харків
Наслідки удару РФ по Харкову. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Харкова
Руйнування внаслідок атаки на Харків. Фото: Новини.LIVE

"До 9 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару БпЛА по дитсадку та прилеглим будинкам у Холодногірському районі Харкова. Одна людина загинула", — повідомили у ДСНС.

А також зазначили, що внаслідок обстрілу Харкова пошкоджені магазин, кафе, офісна будівля та 6 автомобілів. Виникло 3 осередки займань. Найбільший з них площею 500 кв. м — у будівлі дитячого садочку. На момент удару в укритті перебувало 48 дітей.

Удар РФ по дитсадку
Наслідки удару по дитячому садку у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ
Зруйнований дитсадок у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники разом з поліціянтами та волонтерами оперативно евакуювали їх у безпечне місце. До ліквідації наслідків російської атаки залучені близько 60 надзвичайників, 13 одиниць техніки ДСНС, психологи, піротехніки та кінологи, співробітники поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста.

Пожежі ліквідовані, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Харків
Руйнування у Харкові після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що вдень 22 жовтня у Харкові лунали потужні вибухи — росіяни атакували місто.

Згодом стало відомо, що російські війська завдали ударів по дитячому садку у Харкові.

Харків обстріли дитячий садочок війна в Україні загиблі постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
