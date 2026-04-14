Удар РФ по багатоповерхівці Харкова: є значні пошкодження

Наслідки російського обстрілу Харкова 14 квітня. Фото: ДСНС

Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чирина розповіла подробиці російського удару дроном по багатоповерхівці у Шевченківському району Харкова у вівторок, 14 квітня. Внаслідок обстрілу понівечений фасад та вибиті вікна. Відомо про одну постраждалу — 44-річну жінку.

Про це ексклюзивно Валерія Чирина розповіла Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE.

Російський обстріл Харкова 14 квітня

"Російська армія продовжує атакувати і обласний центр, і населені пункти регіону. Сьогодні вранці ворожий дрон, за попередніми даними безпілотник типу "Молнія", поцілив у 23-й поверх багатоповерхівки у Шевченківському районі міста", — каже Чирина.

Пошкоджена багатоповерхівка у Харкові. Фото: ДСНС

Окупанти пошкодили квартиру, скління, перекриття та фасад будинку. У 44-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надали їй всю необхідну допомогу.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

"Слідчі поліції, прокурори, рятувальники, медики та всі інші профільні служби продовжують працювати на місці вказаного воєнного злочину Російської Федерації", — додала речниця.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, 14 квітня загарбники вдарили дроном по багатоповерхівці. Влучання сталося приблизно о 06:27.

Крім того, окупанти вкотре атакували Харківську область дронами. Ворог поранив пʼятьох людей, також є значні руйнування. Правоохоронці почали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.